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Голландский сейсмолог предсказал разрушительное землетрясение в Турции и Сирии за несколько дней до ЧП
Последствия землетрясения в сирийском Джандарисе.
Последствия землетрясения в сирийском Джандарисе.

CentralAsia (CA) -  Голландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс предсказал разрушительное землетрясение в Турции и Сирии, за несколько дней до самого ЧП.

3 февраля Фрэнк Хугербитс опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост, в котором заявил о высокой вероятности землетрясения на границе Турции и Сирии. «Рано или поздно в этом регионе (южная и центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) случится землетрясение магнитудой 7,5», - говорилось в публикации от 3 февраля.

Буквально через несколько дней, в ночь на 6 февраля, на юге Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла. В результате ЧП пострадали также приграничные районы Сирии. По последним данным общее количество погибших превысило 5 тыс. человек

Как сообщает издание Kronen Zeitung, Хугербитс работает в научно-исследовательском институте геометрии Солнечной системы (SSGEOS).

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