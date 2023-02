Голландский сейсмолог предсказал разрушительное землетрясение в Турции и Сирии за несколько дней до ЧП

CentralAsia (CA) - Голландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс предсказал разрушительное землетрясение в Турции и Сирии, за несколько дней до самого ЧП.

3 февраля Фрэнк Хугербитс опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост, в котором заявил о высокой вероятности землетрясения на границе Турции и Сирии. «Рано или поздно в этом регионе (южная и центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) случится землетрясение магнитудой 7,5», - говорилось в публикации от 3 февраля.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV