Шойгу заявил о взятии под контроль России 7 населенных пунктов Донецкой области

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - Министр обороны России на селекторном совещании заявил, что в результате наступательных действий российских войск на донецком и запорожском направлениях были взяты под контроль населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка.

По словам Шойгу, ВСУ в январе потеряли более 6500 военнослужащих.

Кроме того, украинская армия за месяц лишилась 26 самолетов, семи вертолетов, 208 беспилотников, 341 боевой бронированной машины (включая танки) и 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери», — сказал Шойгу. По его словам, российские военные «продолжают перемалывать» поставляемые Украине оружие и технику.

Российские потери министр не назвал.

Шойгу также сообщил, что в районах Бахмута и Угледара «успешно развиваются» боевые действия.

21 сентября прошлого года Шойгу оценил потери Украины за все время военной операции более чем в 100 тыс. человек, из них 61 207 погибли и почти 50 тыс. были ранены. Российские потери, по его словам, были значительно меньше — 5937 военных.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в начале декабря заявил, что за девять месяцев военных действий ВСУ потеряли до 13 тыс. военнослужащих погибшими.

Спустя несколько дней Шойгу заявил, что только за ноябрь Киев потерял более 8 тыс. человек.