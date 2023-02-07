Из-за землетрясения Турция сдвинулась на 5-6 метров. Карта

CentralAsia (KZ) - Из-за землетрясения Турция сдвинулась примерно на 5-6 метров, сообщил в интервью газете Corriere della Sera президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони.

По его данным, Аравийская плита переместилась в юго-западном направлении по отношению к Анатолийской плите.

«Это породило тип разлома, который сейсмологи называют «неглубоким транскуррентным разломом» с гипоцентром (очагом землетрясения) на глубине от 15 до 20 километров. Относительно Сирии Турция сдвинулась на 5-6 метров», - переводят исследование итальянского эксперта российские СМИ.

Как отмечается в издании, точные данные будут доступны в ближайшие дни после наблюдений спутниками ESA Sentinel и ASI CosmoSkymed.

В ночь на 6 февраля, на юге Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла. В результате ЧП пострадали также приграничные районы Сирии. По последним данным общее количество погибших превысило 5 тыс. человек

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