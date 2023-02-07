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В результате землетрясения пострадали 23 млн человек, - ВОЗ

CentralAsia (KZ) -  Официальное число жертв мощного землетрясения на юго-востоке Турции и на севере Сирии превысило 5000 человек, в том числе 5 млн особенно уязвимых людей, сообщает 7 февраля «Немецкая волна» со ссылкой на представителя ВОЗ Адельхайд Маршанг.

Эти данные она озвучила на пресс-конференции в Женеве.

В свою очередь министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум проинформировал, что в их стране пострадали 13,5 млн человек. «Продолжаются поиски тех, кто остается под завалами, и ликвидация последствий землетрясения», - отметил он и напомнил, что после предыдущих землетрясений спасатели обнаруживали живых людей под обвалившимися зданиями даже спустя 100 часов.

В ночь на 6 февраля, на юге Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла. В результате ЧП пострадали также приграничные районы Сирии. По последним данным общее количество погибших превысило 5 тыс. человек

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