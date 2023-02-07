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Эрдоган объявил о введении режима ЧП на 3 месяца в 10 провинциях Турции

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении трехмесячного режима чрезвычайного положения (ЧП) в десяти провинциях страны, пострадавших в результате разрушительных землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш, пишет агентство «Анадолу».

По последним данным, жертвами подземных толчков в Турции стали 3549 человек, 22 168 получили ранения. Из-под завалов спасены более восьми тысяч человек.

«Мы столкнулись с одним из крупнейших бедствий не только в истории Турции, но и региона и мира в целом. Для работ в зоне бедствия мобилизованы усилия всех государственных структур, персонал и техника. На первом этапе на оказание экстренной помощи жителям зоны бедствия выделено 100 млрд лир», - сообщил глава государства.

В зону землетрясения отправлено 54 тыс. палаток, 102 тыс. коек, предметы первой необходимости, дежурят до 1000 карет скорой помощи, два санитарных самолета. Жителям десяти провинций помогают пять тыс. работников медперсонала.

По словам Эрдогана, в зоне бедствия работают 53 тыс. 317 спасателей. Их количество увеличивается изо дня в день благодаря командам из Турции и других стран, отметил политик.

Также он сказал об обнулении комиссии за перечисления средств в турецких лирах и иностранной валюте на банковские счета Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции (AFAD).

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