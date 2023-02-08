Первый концерт в метавселенной монгольской группы The HU состоится в марте

CentralAsia (MNG) - Первый пилотный концерт в метавселенной монгольской группы The HU состоится в марте 2023 года.

Напомним, что концерт в метавселенной The HU находится на стадии разработки и каждый ранний пользователь может получить Ardcoin.

Группа The HU анонсировала свой концерт в метавселенной при поддержке Ard Financial Group.

Группа The HU станет первыми монголами, которые выступят в мета-мире. В этом творческом шедевре поклонники смогут понять уникальную философию группы и культуру, которую они представляют.

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