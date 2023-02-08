Монголия отправляет спасателей и медперсонал в Турцию

- Монголия, происшествия
- 9:10, 08 февраля 2023
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CentralAsia (MNG) - В ночь на 6 февраля на юге Турции произошло мощнейшее землетрясение — погибли около 4,3 тысяч человек, более 20 тысяч получили ранения, тысячи домов были разрушены.
Минувшей ночью из Улан-Батора в Турцию отправилась поисково-спасательная группа в составе 35 человек. Вместе с ними Монголия отправляет в Турцию 1500 шерстяных одеял, 10 тонн мясных консервов, 2 тонны свечей и другую помощь.
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