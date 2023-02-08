Президент Монголии выразил соболезнования Асаду из-за землетрясения в Сирии

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа направил телеграмму соболезнования президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду.

«Я глубоко опечален известием о трагических потерях и травмах, вызванных разрушительным землетрясением, и я выражаю глубочайшие соболезнования от имени народа Монголии семьям, родственникам и друзьям жертв, которые потеряли свою драгоценную жизнь во время сильные землетрясения.

«Искренне веря, что сирийский народ сможет в короткие сроки преодолеть потери и ущерб, раненые быстрее вылечатся, а мигрирующие граждане немедленно вернутся к нормальной жизни».

Правительство Монголии приняло решение оказать гуманитарную помощь Сирии, где в результате сильных землетрясений погибли тысячи людей.

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