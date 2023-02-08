Число погибших при землетрясениях в Турции и Сирии превысило 7,7 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Количество погибших в результате землетрясений в Турции достигло 5894 человек, раненых — 34,8 тыс. человек. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передает Haberturk.

«Погибли 5 894 наших соотечественника. <...> Наши раненые — 34 810 человек. В количестве разрушенных зданиях нет изменений, 5 775. Мы заявили, что спасенных из-под обломков насчитывается около 8 тыс. человек», — сказал он.

По его словам, 16 тыс. спасателей работают в зоне бедствия. Он добавил, что туда продолжают пребывать иностранные спасатели.

В Сирии, север которой также пострадал в результате толчков, число погибших достигло 1832, пишет Reuters со ссылкой на данные властей, а также экстренных служб из контролируемой повстанцами части страны.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Позже в тот же день произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что это сильнейшие землетрясения в стране с 1939 года.