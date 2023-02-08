Германия объявила о поставке Украине 178 танков Leopard 1

CentralAsia (CA) - Правительство ФРГ окончательно согласовало решение о поставке Украине 178 танков Leopard 1A5. Как отмечается в заявлении на сайте Минобороны Германии, правительство одобрило поставку еще на прошлой неделе, однако требовалось завершить формальные этапы утверждения.

Министерство экономики и защиты климата Германии выдало немецким компаниям лицензии на экспорт до 178 устаревших танков. Реальное количество танков, которое получит Украина, зависит от итогов ремонта танков, отмечается в сообщении. Финансирование, ремонт Leopard и обучение украинских военных использованию танков осуществляется в координации с европейскими партнерами ФРГ.

В другом сообщении военного ведомства Германии говорится о соглашении, по которому Дания, ФРГ и Нидерланды должны совместно направить Украине не менее 100 отремонтированных боевых танков Leopard 1A5. Они находятся в запасах у оборонной промышленности ФРГ. Первые поставки ожидаются в течение нескольких месяцев. Также страны направят ВСУ комплекты запасных частей и боеприпасы.

7 февраля министр обороны Германии Борис Писториус приехал с визитом в Киев. В ходе визита он рассказал, что договорился с несколькими странами о поставках дополнительных 20–25 Leopard 1A5 к лету, а концу года ожидается отправка до 80 танков. К 2024 году планируется поставить более 100 танков, отметил министр.

Business Insider 7 февраля, сообщал, что Rheinmetall направит Киеву 88 танков Leopard 1, FFG — еще 99. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн планирует поставить Украине от 20 до 25 танков Leopard 1 до конца 2023 года. Остальные из 88, сказал Паппергер, будут отправлены в 2024 году. По информации источника Sueddeutsche Zeitung, Rheinmetall и FFG готовы отремонтировать десятки танков Leopard 1, если Украина согласится выкупить их за €100 млн.