Следующая Монголия? Но почему Папа Франциск не посетит Аргентину? — Catholic Culture

CentralAsia (MNG) - Папа Франциск объявил о своем намерении посетить Монголию в конце этого года.

Не имеющая выхода к морю азиатская страна может показаться странным местом для папского визита. В Монголии всего около 1300 католиков — вероятно, не так много, как в вашем родном приходе, — что составляет всего 0,04% населения страны. Но Папа проявляет большой интерес к миссионерской территории, избрав в прошлом году ее единственного епископа, Джорджио Моренго, для вручения кардинальской красной шляпы. И уж точно никто не будет отрицать, что правоверные католики Монголии заслуживают пастырского внимания римского понтифика, как и католики любой другой нации.

Тем не менее, план поездки в Монголию обостряет один из загадочных вопросов, касающихся этого понтификата. Поскольку он приближается к 10-летию своего избрания, почему Папа Франциск не посетил его родину? Почему среди всех направлений его путешествий он никогда не выбрал поездку обратно в Аргентину?

Для многих из своих 40 поездок за пределы Италии, которые Ватикан классифицирует как «пастырские путешествия», Папа Франциск решил посетить многие страны, где католики и даже христиане составляют незначительное меньшинство, такие как Албания, Азербайджан, Бахрейн, Египет, Казахстан, Марокко, Мьянма, Шри-Ланка и Турция. Тем не менее, он не вернулся в Аргентину, где 92% населения считаются католиками. Он путешествовал по Восточной Азии; он только недавно вернулся из Африки к югу от Сахары. Но он не добрался до дома.

Отсутствие Аргентины в списках поездок Папы еще более любопытно, если учесть, что он пересек Южную Америку, прыгая по соседним странам, не приземлившись. В 2013 году он был в Бразилии; в 2015 г. Эквадор, Боливия и Парагвай; в 2017 г. Колумбия; в 2018 году Чили и Перу. Любая из этих поездок могла позволить ему остановиться в Буэнос-Айресе, где он родился и вырос, где он служил вспомогательным епископом, а затем архиепископом более 20 лет.

Будучи архиепископом Буэнос-Айреса, будущий понтифик был известен тем, что избегал зарубежных поездок. Когда церковные дела привели его в Рим, он как можно скорее вернулся домой — в отличие от многих прелатов, которые используют любую возможность, чтобы продлить свое пребывание в Вечном городе. На самом деле, когда он явился в Рим на конклав 2013 года, он имел полное намерение вернуться в Буэнос-Айрес, как только будет избран новый Папа. Спустя десять лет он так и не вернулся.

Папа Иоанн Павел II, избранный в октябре 1978 года, прибыл в Польшу к июню следующего года, несмотря на заметное нежелание коммунистических лидеров страны разрешить папский визит. Папа Бенедикт XVI находился в Германии менее чем через шесть месяцев после своего избрания в 2005 году (хотя мероприятие, посвященное Всемирному дню молодежи, которое привело его в Кельн, было запланировано задолго до его избрания). До них, конечно, с тех пор, как появление авиаперевозок сделало возможными зарубежные поездки, каждый папа был итальянцем.

Таким образом, на сегодняшний день Папа Франциск является единственным римским понтификом в истории, который, имея возможность вернуться в свою родную страну с визитом, не воспользовался этой возможностью. У меня нет теории, объясняющей, почему он не поехал домой. Но годы идут, а список папских путешествий удлиняется, и тайна становится все более интригующей.

автор: Филип Ф. Лоулер

перевод: Татар С.Майдар

источник: Catholic Culture

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