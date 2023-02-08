ЕС и Монголия укрепляют партнерство для зеленого устойчивого развития Монголии

CentralAsia (MNG) - Европейский союз совместно с правительством Монголии организует консультационный семинар высокого уровня по разработке действий для зеленого устойчивого развития Монголии. В результате этой консультации будет разработана и реализована программа действий на сумму около 14 миллионов евро.

Аксель Никез, посол Европейского Союза в Монголии, подчеркивает важность партнерства, ответственности и воздействия результатов этой консультации для определения будущих действий в области зеленого устойчивого развития. Она сказала: «Европейский союз рассматривает Монголию как ключевого партнера в продвижении устойчивых и экологически чистых инвестиций и совместной демонстрации того, что демократия, связанная с инвестициями, ориентированными на добавленную стоимость, может принести пользу на местах. Мы хотим создать прочные и устойчивые связи, а не зависимости между Европой, Монголией и миром, и построить новое, более зеленое и более устойчивое будущее для будущих поколений» во время ее вступительной речи.

Многолетняя ориентировочная программа ЕС (MIP) для Монголии на 2021–2027 годы представляет собой стратегию партнерства, согласованную с целями Vision 2050 и отвечающую Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В рамках Приоритетной области 1 MIP: «Зеленое устойчивое развитие» ЕС готовится к формулированию крупной акции ЕС в размере гранта в размере около 14 миллионов евро для

1.сельское хозяйство,

2.лесное хозяйство и

3. Секторы технического, профессионального образования и обучения (ТПОП) в Монголии.

В ходе консультаций высокого уровня с программными докладами о стратегическом видении отраслевых министерств и национальных движений, «Миллиардном дереве», «Продовольственной безопасности, снабжении продовольствием» и «Здоровом монголе» выступили уважаемые советники президента, министры и заместители министров. За консультацией на высоком уровне последовала техническая консультация с участием ключевых сотрудников министерств, государственных заинтересованных сторон, международных организаций, представителей гражданского общества и частного сектора для определения областей, на которые могут быть нацелены новые действия ЕС.

Инклюзивный процесс консультаций имеет ключевое значение для осуществления устойчивых действий на местах, которые принесут пользу местным сообществам и соответствуют приоритетам правительства.

Для Европейского Союза Монголия является наиболее ценным партнером. С момента установления дипломатических отношений в 1989 году ЕС тесно сотрудничал с Монголией в процессе ее перехода к демократии и рыночной экономике. С открытием Представительства в 2017 году диалог и партнерство углубились и стали более разнообразными. Нашими приоритетными направлениями партнерства с Монголией на 2021-2027 годы являются:

1.Зеленое устойчивое развитие и

2.Демократическое и экономическое развитие.

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