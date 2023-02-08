Как рушились дома в Турции. Шокирующие видео
- Азия и мир, происшествия
- 10:43, 08 февраля 2023
- Просмотров: 12582 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Турции и Сирии 6-7 февраля произошли сильные землетрясения, в результате которых погибли люди и разрушены дома.
По последним данным, количество погибших в обеих странах превысило 7,7 тыс. человек, а количество пострадавших – более 35 тыс.
Очевидцы выложили в сеть кадры, как многоэтажные здания рушатся на глазах.
Видео @ericjr2018
Видео @Doranimated
Видео @intermarium24
Видео @Minneapolis420
Видео @kci2013
Видео @YellowmanEffect
Видео @LoveWorld_Peopl
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