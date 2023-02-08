Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 7800 человек

CentralAsia (CA) - По последним данным, количество жертв в результате землетрясения, произошедшего в понедельник в Турции и Сирии, превысило 7800 человек, сообщает The Guardian со ссылкой на власти двух стран.

Издание отмечает, что в Турции подтверждена гибель 5894 человек, а в Сирии погибло 1932 человека, то есть всего 7 826 человек. Эта цифра не окончательная и продолжит расти, отчасти потому, что под завалами все еще остаются люди. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, погибших может быть до 20 тыс.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла. Позже в тот же день произошло второе землетрясение силой 7,7 баллов. В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что это сильнейшие землетрясения в стране с 1939 года. Землетрясения нанесли серьезные разрушения и Сирии.