экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 7800 человек

CentralAsia (CA) -  По последним данным, количество жертв в результате землетрясения, произошедшего в понедельник в Турции и Сирии, превысило 7800 человек, сообщает The Guardian со ссылкой на власти двух стран.

Издание отмечает, что в Турции подтверждена гибель 5894 человек, а в Сирии погибло 1932 человека, то есть всего 7 826 человек. Эта цифра не окончательная и продолжит расти, отчасти потому, что под завалами все еще остаются люди. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, погибших может быть до 20 тыс.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла. Позже в тот же день произошло второе землетрясение силой 7,7 баллов. В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что это сильнейшие землетрясения в стране с 1939 года. Землетрясения нанесли серьезные разрушения и Сирии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com