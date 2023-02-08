В январе объем внешней торговли Монголии вырос на 61,1%

CentralAsia (MNG) - В январе 2023 года объем внешней торговли Монголии вырос на 61,1% в годовом выражении, составив 1,7 млрд долларов США. Об этом свидетельствуют опубликованные накануне официальные данные Главного таможенного управления страны.

По данным ведомства, за указанный период положительное сальдо внешнеторгового баланса Монголии достигло 389,7 млн долларов.

Продукция горнодобывающей промышленности составила 81,2% от общего объема экспорта.

В январе 2023 года Монголия поддерживала торговые отношения с 39 странами.

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