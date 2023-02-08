«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок последствий землетрясения в Сирии

CentralAsia (CA) - «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок последствий землетрясения в Сирии. Запрос на проведение съемки поступил от МЧС РФ, сообщили в телеграм-канале корпорации.

«Роскосмос» задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории, на которой произошло землетрясение в восточной части Анатолийского полуострова», — говорится в сообщении.

Снимок выполнен с помощью космического спутника «Канопус-В».

Утром 6 февраля землетрясение силой 7,4 балла произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Как отмечал президент Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, 5894 человека погибли и более 34,8 тыс. пострадали.

Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки силой 7,7 баллов. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии и тд.

Серьезно пострадали также сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным там погибли 1932 человека.