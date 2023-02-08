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Токаев посетил посольство Турции в Казахстане и выразил соболезнования. Фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Турции в Астане и оставил запись в книге соболезнований, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства выразил сочувствие и поддержку народу Турции в связи с мощным землетрясением на юго-востоке страны. Он подчеркнул, что Казахстан окажет всесостороннюю помощь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

«Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате разрушительного землетрясения в Турции. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования всему братскому турецкому народу», – написал Токаев в книге соболезнований.

Утром 6 февраля землетрясение силой 7,4 балла произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Как отмечал президент Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, 5894 человека погибли и более 34,8 тыс. пострадали.

Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки силой 7,7 баллов. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии и тд.

Серьезно пострадали также сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным там погибли 1932 человека.

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