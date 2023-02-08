Импорт Монголии увеличился на 23,6 процента

CentralAsia (MNG) - По данным Главного таможенного управления Монголии (ГТУ), Монголия импортировала материалы и продукты на сумму 688 млн долларов США по состоянию на первый месяц 2023 года, что на 23,6% больше, чем в 2022 году.

Доли импортных товаров следующие:

Оборудование и машины – 15,2% (или 104,5 млн долларов США);

Минеральные продукты составили 26,2 процента (или 180,2 млн долларов США), из которых 88,6 процента (или 159,6 млн долларов США) приходится на нефть;

Продукты питания, такие как мясо и овощи, составляли 10,6% (или 72,9 млн долларов США);

Автомобили и самолеты составили 21,0% (или 144,2 млн долларов США);

Изделия из железа и стали составляли 6,9% (или 47,3 млн долл. США) и

Химическая продукция составляла 5,4% (или 37,3 млн долларов США) и в целом составляла 82,6% от общего объема импорта в 2022 году.

Монголия импортирует материалы и изделия определенного происхождения из 105 стран, в том числе 35,8% из Китая; 29,2 процента из России; 9,7 процента из Японии; 3,5 процента из Южной Кореи; и 3,3 процента из США.

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