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В Турции произошло землетрясение силой 4,6 баллов

CentralAsia (CA) -  В центральный части Турции произошло землетрясение силой 4,6 баллов. Это следует из данных турецкого департамента по борьбе с ЧС.

Землетрясение произошло в 5:52 по времени UTC (8:52 по местному времени) в 58 км к северо-западу от Кахраманмараша. Очаг был на глубине 0 км. Затем последовало несколько афтершоков силой от 2,5 до 4,4 балла.

За последние три дня в Турции произошло несколько землетрясений. Первое, силой около 7,4 балла, случилось ночью 6 февраля. Эпицентр был в Газиантепе. Толчки ощущались и в соседних странах, особенно в Сирии.

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