Во Франции протесты против повышения пенсионного возраста переросли в столкновения (видео)

CentralAsia (CA) - Во Франции 7 февраля прошли протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Местами они переросли в столкновения с правоохранителями. Массовые забастовки и демонстрации проходили во многих городах, сообщает Le Figaro.

Согласно данным французского МВД, в акциях против пенсионной реформы во Франции во вторник приняли участие 757 тыс. человек,

В то же время крупнейшее профсоюзное объединение - Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) - заявляет о 2 млн манифестантов на улицах французских городов в третий день борьбы за социальные права.

Также по оценке ВКТ, в Париже на улицы вышли 400 тыс. манифестантов. Полиция заявляет, что их было всего лишь 57 тыс.

Вместе с тем и власти, и организаторы протестов признают, что во многих провинциальных городах во вторник было меньше протестующих, чем 19 и 31 января, сообщает Le Figaro. Газета напоминает, что 31 января число манифестантов составило 1,27 млн человек, по оценке полиции, и 2,8 млн - по данным профсоюзов.

В Париже манифестации сопровождались отдельными столкновениями протестующих с правоохранителями. Телеканал BFMTV сообщил о 17 задержанных в столице - большинство за то, что забрасывали полицейских бутылками и прочими предметами.

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет, начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго президентского мандата.

В понедельник в Национальном собрании Франции началось рассмотрение правительственного проекта пенсионной реформы.