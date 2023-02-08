В Казахстане иностранцев обязали иметь загранпаспорт для постоянного проживания в стране

CentralAsia (KZ) - В правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранца в Казахстане внесены изменения, сообщает МВД республики.

«Граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в нашей стране по внутренним документам. Однако для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус», - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Казахстана Polisia.kz.

Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника.

Согласно изменениям, адрес, указываемый при оформлении разрешения, должен иметь регистрационный код.

«Эти меры приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющих отношения к заявителю», - отмечается в сообщении.

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