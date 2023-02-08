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Землетрясения в Турции и Сирии: погибших больше 9 тысяч

CentralAsia (CA) -  В Турции в результате землетрясения погибли 7108 человек, еще 40 910 жителей получили ранения, сообщает турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия работают почти 100 тысяч спасателей, включая волонтеров и несколько тысяч специалистов из других стран.

В Сирии число погибших превысило 2500 человек, пишет Reuters. Также сообщается, что более чем 4500 ранены.

Землетрясение силой 7,4 балла с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге страны. Всего от него пострадали десять провинций: помимо Кахраманмараша это Газиантеп, Хатай, Адана, Османие, Диярбакыр, Малатья, Адыяман, Килис, Шанлыурфа. Эрдоган на неделю объявил в Турции национальный траур, в затронутых стихийным бедствием регионах ввели режим ЧП на три месяца.

Землетрясение также затронуло северные провинции Сирии — Латакию, Алеппо и Хаму.

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