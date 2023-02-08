Зеленский 8 февраля посетит Великобританию

- Азия и мир, политика
- 16:12, 08 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Великобританию впервые после начала российских военных действий, сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление премьер-министра страны Риши Сунака. Он уже на пути в Лондон, визит состоится в среду, 8 февраля.
«Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решимости и борьбы его страны, а также нерушимости дружбы между нашими двумя странами», — говорится в заявлении.
Sky News пишет, что украинский президент попросит «немедленного увеличения» поставок военной техники.
Канцелярия премьера также намерена расширить программу подготовки украинских войск. В нее включат обучения морских пехотинцев и летчиков военных самолетов. В частности, украинским военным покажут, как управлять истребителями стандарта НАТО.
По данным The Telegraph, во время визита Зеленский встретится с премьером, главой Минобороны и украинскими военными, которые уже проходят в стране военную подготовку, выступит перед парламентом, а затем отправится на саммит Евросоюза в Брюсселе. Ожидается, что Сунак заявит о поставке Украине оружия большей дальности.
Украинская сторона о визите Зеленского в Великобританию не сообщала.