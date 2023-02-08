Зеленский 8 февраля посетит Великобританию

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Великобританию впервые после начала российских военных действий, сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление премьер-министра страны Риши Сунака. Он уже на пути в Лондон, визит состоится в среду, 8 февраля.

«Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решимости и борьбы его страны, а также нерушимости дружбы между нашими двумя странами», — говорится в заявлении.

Sky News пишет, что украинский президент попросит «немедленного увеличения» поставок военной техники.

Канцелярия премьера также намерена расширить программу подготовки украинских войск. В нее включат обучения морских пехотинцев и летчиков военных самолетов. В частности, украинским военным покажут, как управлять истребителями стандарта НАТО.

По данным The Telegraph, во время визита Зеленский встретится с премьером, главой Минобороны и украинскими военными, которые уже проходят в стране военную подготовку, выступит перед парламентом, а затем отправится на саммит Евросоюза в Брюсселе. Ожидается, что Сунак заявит о поставке Украине оружия большей дальности.

Украинская сторона о визите Зеленского в Великобританию не сообщала.