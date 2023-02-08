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Эрдоган прилетел в разрушенный от землетрясения турецкий город Кахраманмараш. Видео

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в разрушенный от землетрясения город. Об этом говорится в сообщении управления по связям с общественностью АП Турции.

Уточняется, что самолет с турецким лидером приземлился в городе Кахраманмараш на юго-востоке страны

Эрдоган отправился на юг Турции, чтобы проинспектировать меры по ликвидации последствий землетрясения в районах стихийных бедствий. Первым пунктом посещения турецкого лидера стал город Кахраманмараш, после чего он направится в район Пазарджик.

Затем, как ожидается, президент Турции направится в южную провинцию Хатай. Эрдоган планирует на местах координировать работы в зоне бедствия.

Землетрясение силой 7,4 балла с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге страны. Всего от него пострадали десять провинций: помимо Кахраманмараша это Газиантеп, Хатай, Адана, Османие, Диярбакыр, Малатья, Адыяман, Килис, Шанлыурфа. Эрдоган на неделю объявил в Турции национальный траур, в затронутых стихийным бедствием регионах ввели режим ЧП на три месяца. По последним данным в Турции погибло 7108 человек, еще 40 910 жителей получили ранения.

Землетрясение также затронуло северные провинции Сирии — Латакию, Алеппо и Хаму. В Сирии число погибших превысило 2500 человек. Также сообщается, что более чем 4500 ранены.

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