В центральной части Турции произошло новое землетрясение силой 4,5 балла

Результаты землетрясения в Турции

CentralAsia (CA) - Землетрясение силой 4,5 балла зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение зафиксировано в 10:26 по времени UTC (13.26 по местному времени) в 37 км от города Газиантеп с населением в один миллион человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Землетрясение силой 7,4 балла произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение силой 7,6 баллов. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.