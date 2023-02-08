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Зеленский прилетел в Лондон. Его встретил Риши Сунак. Фото

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. В аэропорту Лондона его встретил премьер-министр королевства Риши Сунак.

«Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию»,— написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Как отмечает Sky News, Зеленский и Сунак обсудят поддержку Украины, в том числе увеличение поставок военной техники. Кроме того, президент Украины и премьер-министр Великобритании посетят тренировочную базу, где проходят обучение украинские военнослужащие.

Позднее сегодня, по информации телеканала, Владимир Зеленский встретится с королем Великобритании Карлом III в Букингемском дворце. В ходе своего визита Зеленский также проведет встречу с лидером Лейбористской партии Киром Стармером и спикером палаты общин Линдси Хойлом.

Это второй зарубежный визит Владимира Зеленского после начала российских военных действий в Украине. 21 декабря 2022 года украинский президент посетил США, где провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом и его командой, а также выступил перед обеими палатами Конгресса.

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