Эрдоган: Число погибших в Турции в результате землетрясения превысило 8,5 тысяч

CentralAsia (CA) - Число погибших в Турции в результате землетрясений превысило 8574, ранены 49133, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл для осмотра последствий землетрясения в Кахраманмараш, передает Anadolu.

Глава государства пообещал, что в пострадавших из-за стихийного бедствия 10 провинциях новые дома отстроят в течение одного года. Эрдоган добавил, что власти договорились с отелями в Антальи, Аланьи и Мерсина о размещении граждан, которые лишились жилья.

Президент пообещал, что всем пострадавшим выплатят пособие в размере 10 тыс. лир ($530).

Эрдоган призвал соотечественников к единству и солидарности перед лицом бедствия.

«Я особенно прошу вас не давать возможности провокаторам. Я прошу представителей прессы не давать такой возможности. Сегодня время единства и солидарности. Мы мобилизовали все наши средства», - сказал Эрдоган

Землетрясение силой 7,4 балла с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге страны. Всего от него пострадали десять провинций. В них на три месяца ввели режим ЧП.

В результате землетрясения также пострадали северные провинции Сирии, в том числе Латакия и Алеппо. Минздрав Сирии сообщил о 1262 погибших и почти 2,3 тыс. пострадавших. На неподконтрольной властям территории, по данным неправительственной Сирийской гражданской обороны, погибли 1400 человек и более 2,7 тыс. пострадали, передает Al Jazeera.