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В Малатье из-под завалов спустя 44 часа спасли пожилую женщину

CentralAsia (CA) -  Команды муниципалитета Караджабей вместе с военными спасли пожилую женщину из-под обломков многоквартирного дома в Малатье спустя 44 часа, пишет Haberturk.

Женщину, извлеченную из-под завалов, на скорой помощи доставили в больницу.

В ночь на 6 февраля на юге Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла. В результате ЧП пострадали также приграничные районы Сирии. По последним данным общее количество погибших превысило 8,5 тыс. человек.

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