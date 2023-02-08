В Малатье из-под завалов спустя 44 часа спасли пожилую женщину

CentralAsia (CA) - Команды муниципалитета Караджабей вместе с военными спасли пожилую женщину из-под обломков многоквартирного дома в Малатье спустя 44 часа, пишет Haberturk.

Женщину, извлеченную из-под завалов, на скорой помощи доставили в больницу.

В ночь на 6 февраля на юге Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла. В результате ЧП пострадали также приграничные районы Сирии. По последним данным общее количество погибших превысило 8,5 тыс. человек.