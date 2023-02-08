Ученые считают крайне необычной цикличность мощных землетрясений в Турции

CentralAsia (CA) - Профессор Научно-технологический университет имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии Пол Мартин Май считает, что двойное землетрясение с эпицентром в турецком Кахраманмараше, является «крайне необычным» в глобальном масштабе сейсмических явлений.

В беседе с «Анадолу» Май напомнил, что второе землетрясение с эпицентром в районе Эльбистанне было афтершоком первого землетрясения, эпицентр которого находился в районе Пазарджик той же провинции.

По его словам, второе сильное землетрясение магнитудой 7,6 произошло спустя несколько часов, после первого, а это в свою очередь является «крайне необычным» в глобальном масштабе природным явлением. Подобные явления называют также «двойными землетрясениями», сказал он.

«Эпицентр второго землетрясения находился в 100 км от первого. Это значит, что второе землетрясение не являлось афтершоком первого. Каждое землетрясение имело свои афтершоки», - пояснил он.

Профессор подчеркнул, что афтершоки создают угрозу для спасателей, медицинских работников, сил безопасности и граждан.

Японский сейсмолог Мориваки Йошинори напомнил, землетрясение в Кахраманмараше стало самым мощным в истории страны после Эрзинджанского землетрясения 1939 года.

Йошинори отметил, что линия разломов на территории Турции пришла в движение. «Это началось с района Силиври три года назад. За эти годы произошло много землетрясений в Элязыге, Бингеле, Мугле, Манисе и Измире. Речь идет о 6 плитах, которые пришли в движение», - сказал он.

Йошинори отметил, что необходимо изъять урок из произошедшего и принять превентивные меры.