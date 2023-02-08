В турецком Кахраманмараше спустя 55 часов спасли ребенка с попугаем в руках

CentralAsia (CA) - В турецком Кахраманмараше спустя 55 часов после обрушения, из-под завалов спасли 13-летнего мальчика, который все это время не выпускал из рук своего питомца – волнистого попугая, передает «Анадолу».

Спасатели услышали голос мальчика на месте крушения одного из жилых домов. Спустя три часа 13-летнего Берата удалось спасти.

Во избежание переохлаждения спасатели укутали ребенка в специальное одеяло. Мальчик, увидев свою тетю Дёндю Озтюрк, попросил медицинских работников остановиться и отдал ей птичку.

Озтюрк сразу же покормила попугая крошками хлеба, дала воды. Женщина не смогла сдержать слез и благодарила Всевышнего за спасение ребенка.

Берата Сары поместили в больницу.

Участие в спасении ребенка оказали специалисты из Азербайджана и ОАЭ.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число жертв землетрясения в Турции превысило 8,5 тыс. человек.

Президент Эрдоган объявил в стране семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.