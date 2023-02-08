Количество погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 9057, - Эрдоган

CentralAsia (CA) - Количество погибших возросло до 9057 человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший 8 февраля в Хатай.

По его словам, ранено 52 тыс. 979 человек, разрушено 6444 здания.

«К сожалению, мы стали жертвами двух мощных землетрясений в 10 провинциях, которое последовало одно за другим. Хатай является одним из городов, наиболее пострадавших от этой катастрофы и понесших наибольшее количество разрушений и человеческих жертв. Я только что посетил Кахраманмараш, где был эпицентр землетрясения. Я вблизи увидел серьезность ситуации. Теперь картина, которую мы увидели в Хатае, мало чем отличается от той, что была там. Прежде всего, желаю скорейшего выздоровления нашим гражданам во всех 10 провинциях, пострадавших от землетрясения», - сказал он на встрече с гражданами.

Землетрясение силой 7,4 балла с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге страны. Всего от него пострадали десять провинций. В них на три месяца ввели режим ЧП. На 7 дней объявлен траур в Турции.

В результате землетрясения также пострадали северные провинции Сирии, в том числе Латакия и Алеппо. Минздрав Сирии сообщил о 1262 погибших и почти 2,3 тыс. пострадавших. На неподконтрольной властям территории, по данным неправительственной Сирийской гражданской обороны, погибли 1400 человек и более 2,7 тыс. пострадали, передает Al Jazeera.