Эрдоган: Более 60 стран оказывают помощь и поддержку Турции по ликвидации последствий землетрясения

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Более 60 стран оказывают помощь и поддержку Турции по ликвидации последствий землетрясения, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган 8 февраля в городе Хатай.

«Многие виды поддержки и помощи поступают из более чем 60 стран, в частности Азербайджана, Израиля, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта. Есть постоянная поддержка по телефону. Они присылают свою материальную и другую необходимую помощь», - сказал он.

Эрдоган от своего имени и народа Турции поблагодарил всех за поддержку.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи. В 10 провинциях на три месяца ввели режим ЧП. На 7 дней объявлен траур в Турции.

В результате землетрясения также пострадали северные провинции Сирии, в том числе Латакия и Алеппо. Минздрав Сирии сообщил о 1262 погибших и почти 2,3 тыс. пострадавших. На неподконтрольной властям территории, по данным неправительственной Сирийской гражданской обороны, погибли 1400 человек и более 2,7 тыс. пострадали, передает Al Jazeera.