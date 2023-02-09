Правительство Монголии объявило 2023 годом борьбы с коррупцией

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии по инициативе премьер-министра Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ объявило 2023 год годом борьбы с коррупцией.

Перед правительством, министерствами, ведомствами, губернаторами областей и городов поставлена цель по реализации пяти особых мер. Так, операция "Свисток" включает меры по защите тех, кто сообщает о коррупции и должностных преступлениях, организацию движения по всемерной поддержке разоблачений, формирование в обществе нетерпимого и бескомпромиссного отношения к коррупции.

Операция "Метла" призвана бороться с ситуацией, когда уровень потребления политиков выше их легальных доходов, прекратить назначение на высокие должности по знакомству, неотвратимость наказания за коррупцию, очистку государственных органов от "паразитов".

Операция "Птица" подразумевает экстрадицию бежавших за границу коррупционеров, сотрудничество с правоохранительными органами зарубежных стран, защиту иностранных инвесторов.

Операция "Возвращение" - выявление и возврат похищенных средств, спрятанных в оффшорных зонах и зарубежных странах, создание фонда возвращенных средств, деятельность которого должна быть прозрачной для общественности.

Операция "Стекло" - обеспечение прозрачности деятельности государственных организаций, ликвидация бюрократии, открытость всех видов отбора; общественный контроль за госкомпаниями, формирование квалифицированных управленческих команд, создание этичной и честной конкурентной среды.

Агентство по борьбе с коррупцией в Монголии 13 декабря обнародовало список лиц, причастных к масштабным хищениям угля при экспорте в Китай. Замглавы следственного отдела Агентства по борьбе с коррупцией Монголии заявил, что с делом о хищении угля связаны экс-президент Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор. По данным СМИ, сумма ущерба от коррупции при экспорте угля составляет от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Информация вызвала массовые протесты в Улан-Баторе, которые стихли после того, как власти обещали провести тщательное расследование.

источник: РИА Новости

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