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Число погибших в землетрясении в Турции и Сирии достигло 15 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 12 391 человек, пострадавших — 62 914. Об этом сообщило Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Как пишет CNN, на территории всей Сирии число погибших достигло 2992 человек. Агентство не приводит число пострадавших.

6 февраля в Турции произошло два землетрясения силами 7,4 и 7,7 баллов, они затронули и несколько районов Сирии. Это стало крупнейшим землетрясением в Турции с 1939 года. В стране объявлен траур до 12 февраля.

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