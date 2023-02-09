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Опубликованы спутниковые снимки еще одного города в Турции, пострадавшего от землетрясения
Предыстория: Опубликованы спутниковые снимки Турции до и после землетрясения

CentralAsia (CA) -  Компания Maxar Technologies обнародовала фото из турецкого города Антакья, который пострадал из-за землетрясения.

В Maxar Technologies отметили, что фото сделаны, 8 февраля. Это фотографии районов города Антакья в Турции, которые сильно пострадали от недавнего землетрясения.

«Повреждения можно увидеть по всей территории», - уточняют в компании и добавляют, что особенно большое количество многоэтажек, которые обвалились.

Ранее Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки турецкого города Ислахие, сделанные 4 октября 2022 года и после землетрясения 7 февраля 2023 года.

6 февраля в Турции произошло два землетрясения силами 7,4 и 7,7 баллов, они затронули и несколько районов Сирии. Это стало крупнейшим землетрясением в Турции с 1939 года. В стране объявлен траур до 12 февраля. По последним данным общее число погибших достигло 15 тыс. человек

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