Супруга Эрдогана посетила младенцев, доставленных в Анкару из зоны землетрясения (фото, видео)

CentralAsia (CA) - Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, первая леди Эмине Эрдоган, посетила выживших после землетрясения младенцев, которые были доставлены в больницу Этлик в Анкаре, сообщает «Анадолу».

16 младенцев, которым не исполнилось и года, были доставлены из Кахраманмараша в Анкару на президентском самолете.

⇳

Самому младшему из них 6 дней, а самому старшему всего 2 месяца.

Доктор Гюнгерер рассказала о процедурах, которые прошли младенцы. По ее словам, состояние детей стабильное и им ничего не угрожает.

«Двое из них спасены из под завалов, они находятся в реанимационном отделении. Некоторое время они побудут под пристальным присмотром», - рассказала врач корреспонденту АА.

Эмине Эрдоган после посещения больницы написала в социальной сети:

«Хорошее состояние здоровья 16 младенцев - жертв землетрясения, которые доставлены из Кахраманмараша в Анкару по указанию нашего президента на президентском самолете, освежило наши надежды. Они в надежных руках нашего государства. Я тоже буду следить за процессами. Желаю хороших новостей для всех наших детей, пострадавших от стихии, и желаю скорейшего выздоровления нашим пострадавшим младенцам».

Cumhurbaşkanlığına ait uçak, #Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 depremzede bebeği Ankara'ya getirdi. Emine Erdoğan Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 16 bebeği ziyaret etti. #deprem pic.twitter.com/uYGkuOtXdD — Sabah (@sabah) February 8, 2023

6 февраля в Турции произошло два землетрясения силами 7,4 и 7,7 баллов, они затронули и несколько районов Сирии. Это стало крупнейшим землетрясением в Турции с 1939 года. В стране объявлен траур до 12 февраля. По последним данным общее число погибших достигло 15 тыс. человек