Минюстиции Монголии объявило открытый тендер на производство патронов

CentralAsia (MNG) - Объявлен выбор юридического лица для производства патронов, говорится в сообщении Минюста на его сайте.

По данным сайта Минюстиции: Юридическое лицо, занимающееся производством боеприпасов, должно соответствовать требованиям Министром юстиции от 26 октября 2015 года согласно приложению 1 к Приказу № А/245 «Порядок отбора для выдачи специальных лицензий на ввоз, публичную продажу, перезарядку боеприпасов и производство огнестрельного оружия, боеприпасов и сходного с огнестрельным оружием оборудования для гражданских целей и целей безопасности».

Завод будет выпускать спортивные и охотничьи боеприпасы.

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