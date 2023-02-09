Путин обсудил ситуацию в Афганистане с представителями совбезов восьми стран

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин встретился в Москве с участниками многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике, сообщает Кремль.

По его словам, Россия обеспокоена попытками внерегиональных стран использовать ситуацию в Афганистане для создания своих организаций под видом борьбы с терроризмом.

«Нас беспокоят также и попытки использовать ситуацию в Афганистане для того, чтобы внерегиональные государства расширяли там или строили там свою инфраструктуру, которую собираются создавать там под видом борьбы с международным терроризмом, хотя из того, что требовалось бы для истинной борьбы с международным терроризмом, эти страны как раз и не делают», - сказал Путин на встрече с секретарями Советов безопасности.

Он подчеркнул, что положение в стране лучше не становится, обостряется и гуманитарная ситуация. «Четыре миллиона, по нашим данным, примерно, в Афганистане нуждаются в срочной гуманитарной помощи», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что ситуация очень сложная, но делается все, чтобы решения были найдены.

Президент РФ заявил о том, что после ухода американских войск наращивает свой потенциал «Аль-Каида»

«После бегства американских вооруженных сил из Афганистана ситуация в этой стране, к сожалению, лучше не становится, активизируются международные террористические организации, включая «Аль-Каиду», которая наращивает свой потенциал, и все вы это хорошо знаете», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что ситуация в Афганистане напрямую затрагивает вопросы безопасности России, ее южных границ.

«Для нас это всегда было важно, а сегодня важно вдвойне, чтобы на наших южных границах не возникали точки напряжения», - сказал он.

Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а также его коллеги - советники по национальной безопасности и секретари совбезов - из Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.