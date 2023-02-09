Спикер парламента Монголии принял заместителя госсекретаря США

CentralAsia (MNG) - 7 февраля Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав принял заместителя госсекретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека г-жу Узру Зею.

Председатель Великого Государственного Хурала выразил удовлетворение нашими партнерскими отношениями с США, нашим важным третьим соседом и надежным партнером, а также постоянным развитием сотрудничества наших двух стран. Он подчеркнул, что наши общие ценности демократии, свободного рынка, верховенства закона и прав человека заложили прочную основу для продвижения отношений двух стран к Стратегическому партнерству.

Заместитель госсекретаря Узра Зея подчеркнула, что США высоко оценивают роль Монголии как демократического лидера в регионе. «США взяли на себя председательство в Коалиции за свободу онлайн в 2023 году. Я надеюсь, что Монголия усилит свой голос и интересы на региональном уровне и окажет положительное влияние, поскольку Монголия имеет наследие уважения прав человека, свободы, справедливости и национального единства». – продолжила она.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями по вопросам международной геополитической напряженности, возможностей расширения торговых связей между нашими странами, улучшения правового поля свободы вероисповедания.

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