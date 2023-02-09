Казахстан запретил вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане вводится запрет на вывоз нефтепродуктов с территории республики всеми видами транспорта, передает Zakon.kz. Такая мера предусмотрена совместным приказом Министерств энергетики, торговли и национальной экономики. Он будет введен в действие по истечении 10 календарных дней после официального опубликования.

Запрет будет действовать четыре месяца. Ограничение коснется бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (за исключением смазочных масел, авиатоплива для научно-исследовательских работ по подбору присадок и ряда других наименований).

Проект приказа был опубликован для публичного обсуждения в конце января. Он призван обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами, а также предотвратить их незаконный вывоз в преддверии полевых работ.

В Казахстане с июля прошлого года действует запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом, который в январе продлили еще на полгода (в личных целях водителю разрешается иметь полный бак горючего и запас в канистре не более 20 литров). В Министерстве энергетики такой шаг объясняли высоким спросом на горюче-смазочные материалы у водителей транзитного транспорта в приграничных областях и опасениями образования внутреннего дефицита. Дело в том, что розничные цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане ниже, чем в соседних странах.

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