В Монголии обсуждается проект регуляторной песочницы

CentralAsia (MNG) - Пересмотренный проект Положения о нормативно-правовой среде «песочницы» для финансовых услуг на основе финтех-технологий создает возможность получать запросы на вход в «песочницу» без каких-либо ограничений по времени.

По данным Комиссии по финансовому регулированию (КФР), новая версия также позволяет немедленно тестировать новые продукты и услуги в среде песочницы. Комиссия обсудила этот пересмотренный проект на своем очередном заседании 08 февраля.

Условием текущего положения является то, что финансовые регулирующие учреждения имеют отдельные подразделения «песочницы», но теперь в пересмотренном проекте указано, что КФР будет управлять подразделением «песочницы». Глава КФР, министр финансов и управляющий Банка Монголии совместно одобрят проект постановления.

В ходе заседания КФР участники обсудили ход выполнения работ в рамках Программы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которую правительство одобрило КФР самостоятельно или совместно с другими организациями.

На заседании ФРС утвердил следующие мероприятия:

Подготовка к следующему раунду взаимной оценки Азиатско-Тихоокеанской группы (АТГ).

Улучшить и обеспечить непрерывность мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в секторах, регулируемых КФР.

Разработать План мероприятий КФР по реализации программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (2023-2030 гг.) на основе восьми целей.

Регулятивная песочница (Regulatory Sandbox) — особый правовой режим, позволяющий юридическим лицам, занимающимся разработкой новых финансовых продуктов и услуг, проводить в ограниченной среде эксперименты по их внедрению без риска нарушения действующего законодательства. В настоящее время ее внедрили более 50 стран. Каждый год эти типы компаний быстро расширяются из-за влияния технологического развития.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения