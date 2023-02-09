Монгольские спасатели смогли вытащить двоих детей из-под завалов в городе Хатай, Турция

CentralAsia (MNG) - Более 60 стран оказывают помощь и поддержку Турции по ликвидации последствий землетрясения.

В городе Хатай работает монгольская команда из 35 спасателей, медработников и двух поисковых собак. По данным МИД Монголии, монгольские спасатели в первый день работы вытащили из-под завалов двоих детей и одного взрослого, оказали первую помощь и перевели в медицинское учреждение следующего уровня.

В частности, по местному времени времени (Анкары), по данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии были спасены:

в 20.10 двухлетний ребенок;

в 21.20 женщина;

в 22.33 15-летний подросток.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи. В 10 провинциях на три месяца ввели режим ЧП. На 7 дней объявлен траур в Турции.

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