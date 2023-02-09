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Гуманитарная помощь Украине в размере $200 тыс. была передана двумя траншами, — глава МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  В апреле прошлого года правительство Монголии приняло решение предоставить Украине помощь в размере 200 000 долларов США.

В последнее время граждане начали сомневаться в том, действительно ли помощь в размере 200 тысяч долларов США была оказана Украине, поэтому министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх дала следующее пояснение.

Согласно решению правительства о предоставлении гуманитарной помощи Украине в размере 200,0 долларов США, 150,0 долларов США были переведены в Центральный фонд чрезвычайной помощи ООН (CERF), а 50,0 долларов США были переведены через Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Об этом на своей странице в Twitter сообщила министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

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