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Монголия и Южная Корея создадут «One Asia — исследовательский центр инфекционных заболеваний» в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Член Великого Государственного Хурала Чинбурэн Жигжидсурэн приветствовал председателя Национальной противотуберкулезной ассоциации Южной Кореи,) Чанг Син Джуна и других представителей и провел встречу 2 февраля.

В ходе этой встречи стороны обменялись мнениями о международных программах по улучшению ранней диагностики, лечения и регулярных обследований на туберкулез, а также о ходе других программ, которые реализуются в настоящее время.

В рамках реализации программы «Наращивание потенциала для улучшения ранней диагностики и клинического ведения туберкулеза» обе стороны планируют создать в Монголии «One Asia — исследовательский центр инфекционных заболеваний» с использованием передовых технологий Южной Кореи, которые используются для Обнаружение Covid-19 и БТ.

Правительство Монголии профинансировало проект новой «Туберкулезной больницы» в Баянзурхском районе. Программа «Единая Азия» хорошо согласуется и с этим проектом. Мы готовы сотрудничать в эффективных проектах по борьбе с туберкулезом и улучшению его диагностики и лечения», — сказал Чинбурэн Жигжидсурэн.

Следующими темами встречи были разработка технологий искусственного интеллекта, особенно мобильных приложений под названием «Программа One Asia», а также обучающие программы для врачей и медсестер.

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