CentralAsia (UZ) - В Ташкенте введут мораторий на строительство новых зданий. Он будет действовать до тех пор, пока власти не утвердят генплан узбекской столицы. Об этом на совещании в среду заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Он подверг критике тот факт, что при выдаче разрешений на возведение зданий не производились точные расчеты нагрузки на существующую инфраструктуру, а озеленение территорий не проводилось параллельно строительству. За эти и другие недостатки в середине января лишился должности хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Мирзиёев подчеркнул, что в 2023 году площадь зелёного покрова столицы должна достичь 28%. С этой целью на территории 100 га планируется создать новый парк.

Будет начат проект «Зелёный пояс Ташкента». Весной намечено высадить 525 тыс. саженцев деревьев и кустарников и 20 млн цветов.

Как пишет «Фергана», на улучшение социальной и производственной инфраструктуры в махаллях (общинах) Ташкенту выделят 1,4 трлн сумов ($125 млн). В рамках «Открытого бюджета» махалли получат 573 млрд сумов ($51 млн).

Дополнительные средства будут выделены на благоустройство махаллей, ремонт сетей, дорог, объектов водоснабжения. На эти цели каждой из 584 махаллей выделят по 1 млрд сумов ($89 тысяч).

На развитие сферы услуг Ташкент получит кредиты на 20 трлн сумов ($1,8 млрд), на развитие семейного бизнеса — 300 млрд сумов ($26,7 млн) льготных кредитов.

Чиновникам поручено до конца года ввести в эксплуатацию 14 крупных торговых комплексов и обеспечить создание 12 тысяч объектов торговли и услуг. Кроме того к началу следующего года в столице должны начать работу 57 гостиниц, 3500 предприятий общественного питания, 7000 объектов торговли и услуг в махаллях.