Пункт пропуска через госграницу Монголии «Хандгайт—Боршоо» станет многосторонним к концу 2023 года

CentralAsia (MNG) - Ход работ по изменению квалификации пункта пропуска «Хандагайты - Боршоо» с двустороннего на многосторонний обсудили на заседании Пограничной комиссии Республики Тыва, которое проходило под председательством главы Тувы. Министр дорожно-транспортного комплекса региона Шораан Чыргал-оол доложил также о воплощении решения по открытию в аэропорту г. Кызыла международного воздушного пункта пропуска. По мнению Владислава Ховалыга, оборудование этих двух пунктов создаст условия реализации транзитного потенциала республики, привлечения дополнительных инвестиций и повышения туристической привлекательности Республики Тыва.

Члены Пограничной комиссии, в которую входят руководители Пограничного управления ФСБ Росси по Республике Тыва и Красноярской таможни, а также республиканских министерств и ведомств, обсудили вопросы взаимодействия в ходе реконструкции и ввода в эксплуатацию автомобильного и воздушного пунктов пропуска. Об этом сообщает rtyva.ru.

«Межведомственная координация необходима, чтобы выдержать график и доставить минимум неудобств для граждан в переходный период», - отметил Владислав Ховалыг.

Следует отметить, что за прошедший 2022 год пассажиропоток через автомобильный пункт пропуска в Овюрском районе Тувы значительно возрос. Если в 2021 году через пункт прошло 3 516 человек, то в 2022 году государственную границу через него пересекли уже 92 075 человек.

Министр дорожно-транспортного комплекса Тувы напомнил, что изменение классификации пункта пропуска «Хандагайты - Боршоо» с двустороннего на многосторонний проходит в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации, принятого еще в 2007 году и в соответствии с Соглашением, заключенным в том же году между МИД России и Посольством Монголии в г. Москва. Толчком к началу мероприятий стало завершение строительства транснациональной автомобильной магистрали «Урумчи (Китай) – Ховд (Монголия) - Улангом (Монголия) – Хандгайт (Россия)» со стороны Монголии, которая уже присвоила сопредельному пункту пропуска Боршоо международный статус.

В настоящее время работы по реконструкции объекта выполняет подрядная организация АО «Институт «Оргэнергострой», которая заключила госконтракт с ФГКУ Росгранстрой. Срок завершения работ – конец 2023 года. В начале года подрядчик поставил на место локации быстровозводимые модульные здания и сооружения. Активно ведет работу по привлечению дополнительных ресурсов: рабочей силы, строительной техники и материалов.

Мероприятия по реконструкции АПП «Хандгайт – Боршоо» проводятся в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации» (2012-2024 гг.), на их реализацию предусмотрено 1 113,6 млн. рублей.

Решение об открытии в аэропорту г. Кызыла международного воздушного пункта пропуска (ВПП) было принято Правительством РФ в 2019 году. Исполнителем технического оснащения ВПП по результатам торгов был определен ООО «СевЗапСпецСвязь». Срок завершения строительных работ – середина текущего года. Оборудование и необходимые материалы закуплены. Ведутся работы по остеклению прохода пункта пропуска, оформлению документации на получение лицензии к интроскопу, рентгенотелевизионному оборудованию для бесконтактного досмотра предметов.

Члены Пограничной комиссии договорились, что будут решать возникающие в ходе строительных работ по АПП и ВПП вопросы в рабочем порядке и окажут поддержку региональным властям в реализации стратегически важных инициатив.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения