Под завалами в Турции нашли трёх узбекистанцев

CentralAsia (UZ) - В ходе поисково-спасательных работ в Турции спасатели вызволили из-под завалов трёх узбекистанцев. Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в Турции.

По данным представителей дипломатического ведомства, спасатели вытащили из-под завалов в провинции Хатай 41-летнюю уроженку Чирчика Асал Шотирбекову. Ей оказана соответствующая помощь.

В провинции Малатья нашли 27-летнего Акрамжона Хошимова. Его уже отвезли в больницу.

Кроме того, под завалами в провинции Кахраманмараш обнаружили еще одного гражданин Узбекистана – Рашида Бойбекова. В настоящее время он находится в больнице Şütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Ранее сообщалось о гибели узбекистанки в турецкой провинции Малатья и о без вести пропавших четырех узбекистанцев.

Пока не было информации о погибших граждан Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана.

6 февраля в Турции произошло два землетрясения силами 7,4 и 7,7 баллов, они затронули и несколько районов Сирии. Это стало крупнейшим землетрясением в Турции с 1939 года. В стране объявлен траур до 12 февраля. По последним данным общее число погибших достигло 15 тыс. человек.