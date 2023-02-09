Швеция передаст Украине военной помощи на более чем $400 млн. Что войдет в поставку?

БМП CV90

CentralAsia (CA) - Шведский парламент - Риксдаг - в среду поддержал предложение правительства страны о внесении дополнительных поправок в бюджет, которые предусматривают выделение Украине военной помощи на сумму 4,3 млрд шведских крон (406,7 млн долларов). Об этом сообщает «Европейская правда».

Швеция передаст Украине военное оборудование, без которого шведские Вооруженные силы смогут обойтись в течение определенного периода.

Пакет военной помощи включает в себя:

противотанковое оружие;

оборудование для разминирования;

легкое противотанковое оружие Robot 57 (NLAW);

боевые машины пехоты Combat Vehicle 90.

Отмечается, что законодательные изменения в бюджет вступят в силу 13 февраля.

Напомним, что этот пакет военной помощи был анонсирован правительством Швеции еще в середине января. Это уже десятый пакет военной помощи, который Швеция предоставит Украине.

Известно, что эта помощь состоит из трех частей, и одна из них будет отведена самоходным артиллерийским установкам Archer - для их передачи нужна дополнительная подготовка. Шведский премьер Ульф Кристерссон поручил провести такую подготовку.

Общий объем помощи Украине со стороны Швеции с февраля 2022 года без учета последнего пакета уже превысил 900 млн евро, из них более 570 млн евро - военная поддержка.