Максимальное за месяц число случаев заражения Covid-19 зарегистрировали в Казахстане

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 114 новых случаев заболевания коронавирусом. Сутками ранее количество заболевших составляло 78 человек, сообщает оперативный штаб.

На 9 февраля лечение от коронавируса продолжают получать 1 595 человек, из них в стационарах находятся 119, на амбулаторном уровне – 1 476.

По данным Минздрава, из числа заболевших:

в тяжелом состоянии – 5 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – нет пациентов;

на аппарате ИВЛ – нет пациентов.

Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 1 406 449 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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