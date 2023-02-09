Максимальное за месяц число случаев заражения Covid-19 зарегистрировали в Казахстане

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 114 новых случаев заболевания коронавирусом. Сутками ранее количество заболевших составляло 78 человек, сообщает оперативный штаб.
На 9 февраля лечение от коронавируса продолжают получать 1 595 человек, из них в стационарах находятся 119, на амбулаторном уровне – 1 476.
По данным Минздрава, из числа заболевших:
в тяжелом состоянии – 5 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – нет пациентов;
на аппарате ИВЛ – нет пациентов.
Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 1 406 449 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Коронавирус в Казахстане
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