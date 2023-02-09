В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

CentralAsia (CA) - В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима, сообщило главное метеорологическое управление страны.

Уточняется, что извержение произошло в юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю.

«Утром 8 февраля произошло извержение среднего или крупного вулканического шлейфа в кратере Сёва Сакурадзима в городе Кагосима», — говорится в сообщении.

В последний раз извержение на этом кратере было замечено в апреле 2018 года.

Специалисты предупреждают, что в радиусе 2 км возможно падение вулканических камней.

Наибольшая активность кратера Сёва наблюдалась с 2006 по 2018 год.

Местные власти не объявляли эвакуацию из посёлков возле вулкана, также сообщается об отсутствии преград для авиасообщения в регионе.

Однако на острове продолжает действовать третий по пятибалльной шкале уровень опасности, а метеорологи не исключают продолжения вулканической активности.

Вулкан Сакурадзима, расположенный на юго-западе Японии, достигает в высоту 1117 метров над уровнем моря, и на его склонах есть паразитические кратеры. Летом прошлого года произошло сильное извержение - вулкан выбросил новый столб дыма и пепла на высоту 2,2 тыс. метров. Был объявлен 5-й, самый высокий уровень опасности, подразумевающий срочную эвакуацию людей из опасных районов в радиусе 3 км. Эвакуация была объявлена для 51 человека из 33 семей.